Тарифы ЖКХ в Челябинской области с 1 июля вырастут на 11%

«По муниципалитетам с учетом структуры коммунальных услуг рост может быть как 11,2%, так и ниже, но в среднем по области он не превысит 11%. В отдельном муниципальном образовании или по набору коммунальных услуг рост не может превышать 11,2%, что будет ежемесячно контролироваться», — комментировали ранее власти.