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Тарифы ЖКХ в Челябинской области с 1 июля вырастут на 11%

Тарифы на жилищные и коммунальные услуги в Челябинской области с 1 июля 2024 года вырастут на 11% из-за инфляции и отсутствия индексации в 2023-м, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Напомним, в декабре прошлого года был утвержден предельный максимальный индекс роста платежей граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2024 года в размере 11,2%.

«По муниципалитетам с учетом структуры коммунальных услуг рост может быть как 11,2%, так и ниже, но в среднем по области он не превысит 11%. В отдельном муниципальном образовании или по набору коммунальных услуг рост не может превышать 11,2%, что будет ежемесячно контролироваться», — комментировали ранее власти.

Ограничению подлежит совокупный платеж южноуральца за коммунальные услуги, который включает в себя: электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. То есть, ограничению подлежит не тариф на отдельную услугу, а совокупная плата в сопоставимых объемах.

Ранее приводился такой пример: для стандартной квартиры 54 кв. метра и трех проживающих в ней рост коммунальных платежей составит 789 рублей в месяц при общем платеже 7961 рубль.

Для всех семей в Челябинской области максимально допустимая доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляет 22%. Адресная субсидия выплачивается, если рост тарифов за коммунальные услуги превысил установленный максимально допустимый размер. Она предоставляется на все виды коммунальных услуг: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (за исключением расходов на приобретение бытового газа в баллонах), отопление (за исключением расходов на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления).

Подать заявление на получение мер социальной поддержки по оплате ЖКХ можно на портале «Госуслуги», а также в управлениях социальной защиты по месту жительства и многофункциональных центрах.

ЖКХ