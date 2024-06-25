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Омская прокуратура требует через суд расселить аварийный дом на 27-й Северной

Ветхую двухэтажку изначально планировалось расселить до конца 2030 года.

Омская прокуратура требует через суд немедленно расселить аварийную двухэтажку в Амурском поселке. Речь идет о доме № 14 на улице 27-я Северная.

Двухэтажный дом 1963 года постройки признали аварийным в сентябре 2023 года. Дом планировалась расселить до конца 2030 года. Физической износ здания составляет 75%.

В заключении межведомственной комиссии указано, что в доме выявлены трещины в фундаменте, стенах и перегородках. Гнилью поражены перекрытия крыши и пола.

«Зафиксированные дефекты и повреждения несущих конструкций (фундаментов, наружных стен, чердачного перекрытия) имеют прогрессирующий характер. Выполнение противоаварийных мероприятий, направленных на временную фиксацию текущего состояния дефектных несущих конструкций и исключающих их внезапное обрушение, в реальных условиях эксплуатации технически невозможно», — отмечается в заключении.

По данным «Фонда развития территорий», в доме расположены восемь квартир, в которых зарегистрированы 19 человек.

Прокурор Центрального округа обратился в суд с требованием обязать мэрию Омска и департамент жилищной политики незамедлительно расселить аварийный дом. Иск находится на рассмотрении в Центральном районном суде.

Прокуратура