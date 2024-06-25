Тарифы на электроэнергию в Иркутской области: что изменится с 1 июля?

В службе по тарифам Иркутской области подчеркнули, что новый тариф затронет лишь незначительное число потребителей. Для большинства жителей региона тарифы на электроэнергию останутся на прежнем уровне. Однако, эксперты не исключают, что в будущем порог потребления для льготного тарифа может быть снижен.