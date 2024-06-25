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Тарифы на электроэнергию в Иркутской области: что изменится с 1 июля?

С 1 июля в Иркутской области вырастут тарифы на электроэнергию для тех, кто потребляет свыше 25 тысяч кВт⋅ч в месяц. Однако это коснется не всех жителей, сообщает сайт «ИрСити».

25 тысяч кВт⋅ч — это очень высокий порог потребления, который практически недостижим для городских квартир и небольших домов. Даже трехэтажный коттедж с электроотоплением редко потребляет такой объем электроэнергии.

По словам специалистов, превысить лимит в 25 тысяч кВт⋅ч могут только владельцы очень крупных коттеджей с дополнительными энергоемкими системами, такими как бассейн или зимний сад.

В службе по тарифам Иркутской области подчеркнули, что новый тариф затронет лишь незначительное число потребителей. Для большинства жителей региона тарифы на электроэнергию останутся на прежнем уровне. Однако, эксперты не исключают, что в будущем порог потребления для льготного тарифа может быть снижен.