Тарифы на электроэнергию в Иркутской области: что изменится с 1 июля?

25 тысяч кВт⋅ч — это очень высокий порог потребления, который практически недостижим для городских квартир и небольших домов. Даже трехэтажный коттедж с электроотоплением редко потребляет такой объем электроэнергии.
По словам специалистов, превысить лимит в 25 тысяч кВт⋅ч могут только владельцы очень крупных коттеджей с дополнительными энергоемкими системами, такими как бассейн или зимний сад.
В службе по тарифам Иркутской области подчеркнули, что новый тариф затронет лишь незначительное число потребителей. Для большинства жителей региона тарифы на электроэнергию останутся на прежнем уровне. Однако, эксперты не исключают, что в будущем порог потребления для льготного тарифа может быть снижен.