Беларусь подняла цены на молоко для России

МИНСК, 25 июн — Sputnik. Министерство сельского хозяйства и продовольствия подняло минимальные цены на говядину, говорится в постановлении, опубликованном на Национальном правовом портале.
В предыдущий раз Минсельхозпрод менял минимальные цены на продукты питания, идущие на экспорт, 12 июня. Вышедшее сегодня на портале постановление вступило в силу 22 июня.
Теперь говядина молодняка в страны ЕАЭС, СНГ и Грузию будет уходить по цене не ниже 3,7 доллара за килограмм, говядина от взрослого скота — не менее 3,5 доллара за килограмм. Таким образом, цены выросли на 10 центов, но не затрагивают российский рынок.
При этом на 5 российских рублей стали дороже для России молоко, сливки, сгущенные в порошке и гранулах с жирностью не более 1,5%. Теперь килограмм такой продукции будет стоить 350 российских рублей.
Дороже для российского рынка станет и сливочное масло жирностью 80%. Его стоимость выросла на 10 российских рублей за килограмм и достигла отметки в 640 российских рублей. Поднялась цена до 590 российских рублей и на масло с жирностью с 72% до 80%.
Масло с жирностью, превышающей 80%, поставляемое на экспорт в другие страны, теперь стоит не менее 6,5 доллара за килограмм. Данный продукт с жирностью в диапазоне 72−80% обойдется в 6 долларов.