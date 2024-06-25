Беларусь подняла цены на молоко для России

Теперь говядина молодняка в страны ЕАЭС, СНГ и Грузию будет уходить по цене не ниже 3,7 доллара за килограмм, говядина от взрослого скота — не менее 3,5 доллара за килограмм. Таким образом, цены выросли на 10 центов, но не затрагивают российский рынок.