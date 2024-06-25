Депутаты Заксобрания Нижегородской области обсудили корректировку бюджета на текущий год

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета увеличатся на 8,5 миллиарда рублей. В Нижегородском парламенте состоялось заседание профильного комитета. Почти на 6 миллиардов рублей — за счет поступлений налога на доходы физических лиц, еще на 2 миллиарда за счёт поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 200 миллионов за счет налога на профессиональный доход. Также регион получит из федерального бюджета дополнительно около 500 миллионов рублей. Средства будут направлены, на обеспечение противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением с диагнозом «хронический вирусный гепатит С», ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство и кураторство педагогическим работникам, и создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.