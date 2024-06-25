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На 5,5% вырос экспорт Казахстана в 2024 году

Астана. 25 июня. КазТАГ — На 5,5% вырос экспорт Казахстана в 2024 году, сообщает Служба центральных коммуникаций (СЦК) при президенте.

«Внешний товарооборот с третьими странами за пять месяцев 2024 года увеличился на 0,5% и составил $44,6 млрд. При этом экспорт составил $28,6 млрд, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Импорт составил $16,1 млрд», — сказал исполняющий обязанности заместителя председателя КГД МФ РК Елдос Саудабаев на пресс-конференции на площадке СЦК.

Саудабаев сообщил, что по итогам пяти месяцев текущего года поступило таможенных платежей и налогов на сумму Т1,3 трлн. Он дополнил, что за счет мер таможенного администрирования дополнительно в бюджет взыскано Т62,5 млрд.

экономика