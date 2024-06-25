На 5,5% вырос экспорт Казахстана в 2024 году

«Внешний товарооборот с третьими странами за пять месяцев 2024 года увеличился на 0,5% и составил $44,6 млрд. При этом экспорт составил $28,6 млрд, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Импорт составил $16,1 млрд», — сказал исполняющий обязанности заместителя председателя КГД МФ РК Елдос Саудабаев на пресс-конференции на площадке СЦК.