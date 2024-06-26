Главгосэкспертиза одобрила изменения в проекте четвертого моста в Новосибирске

В начале июня этого года стало известно, что новосибирское УФАС отказало в переносе сроков сдачи четвертого моста. Этому предшествовало постановление, подписанное главой региона Андреем Травниковым, о переносе сроков на декабрь 2025 года. В прошлом году гендиректор производственной фирмы «Вис» Сергей Юдин говорил, что объект может быть введен в эксплуатацию к концу 2024 года. При этом изначально мост планировалось сдать еще в конце 2022 года.