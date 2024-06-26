Главгосэкспертиза одобрила изменения в проекте четвертого моста в Новосибирске

Таким образом, концессионер рассчитывает на разблокировку части средств, выделенных правительством РФ в качестве компенсации удорожания стоимости капитальных затрат — около 3 млрд руб., которые ранее были заблокированы концедентом, указывают в ГК.
По данным предприятия, внесенные в проект изменения соответствуют результатам инженерных изысканий, заданию на проектирование и требованиям технических регламентов. «Сметная стоимость объекта определена достоверно, — приводит данные Главгосэкспертизы “Вис”.
В начале июня этого года стало известно, что новосибирское УФАС отказало в переносе сроков сдачи четвертого моста. Этому предшествовало постановление, подписанное главой региона Андреем Травниковым, о переносе сроков на декабрь 2025 года. В прошлом году гендиректор производственной фирмы «Вис» Сергей Юдин говорил, что объект может быть введен в эксплуатацию к концу 2024 года. При этом изначально мост планировалось сдать еще в конце 2022 года.
Концессионером по строительству четвертого моста через Обь в 2017 году была выбрана Сибирская концессионная компания (входит в группу «Вис»).