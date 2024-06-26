На какие льготы могут рассчитывать пенсионеры в Беларуси?

Пенсионеры освобождается от уплаты налога на недвижимость и землю. Это правило распространяется как на участки земли, на которых ведется личное подсобное хозяйство, так и на те, где расположены жилые дома и другие постройки. Но для получения льготы нужно, чтобы здесь не были зарегистрированы трудоспособные лица.