На какие льготы могут рассчитывать пенсионеры в Беларуси?

Жилищно-коммунальные услуги
Неработающие пенсионеры могут оплачивать ЖКУ по субсидируемым государством тарифам. Но это распространяется только на оплату газа и электричества. Впрочем, можно получить и индивидуальную субсидию на оплату остальных видов жилищно-коммунальных услуг, но есть важное условие — с пенсионером не должны проживать трудоспособные лица.
Скидки на проезд
Для пенсионеров действует 50-процентная скидка на проезд в пригородных автобусах и поездах региональных линий эконом-класса. Но воспользоваться льготой можно только в период с 1 мая по 31 октября.
Санаторное лечение
Пенсионеры-ветераны труда имеют право на скидки при покупке путевок на санаторно-курортное лечение. Размер скидки варьируется от 15% до 30% и зависит от получаемого пенсионером денежного дохода и сезона.
В настоящее время ветеранами труда считаются лица, имеющие стаж работы не менее 30 лет у мужчин и 25 лет у женщин.
Кстати, эти критерии планируют изменить. Требования к стажу для мужчин увеличат с 30 до 45 лет, а для женщин — с 25 до 40 лет.
Получение жилья
Неработающие одинокие пенсионеры и граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, могут получить социальное жилье.
Такую жилплощадь можно получить не на правах собственности, а на условиях бессрочного найма. Собственником дома или квартиры социального пользования является государство.
Льготы по налогам
Если пенсионер по возрасту занимается деятельностью, облагаемой единым налогом, то ставка такого налога для него снижается на 20%.
Пенсионеры освобождается от уплаты налога на недвижимость и землю. Это правило распространяется как на участки земли, на которых ведется личное подсобное хозяйство, так и на те, где расположены жилые дома и другие постройки. Но для получения льготы нужно, чтобы здесь не были зарегистрированы трудоспособные лица.
Ставка налога на транспорт на 50% меньше, если автомобиль зарегистрирован в органах ГАИ пенсионером, имеющим удостоверение водителя. Такая же скидка действует и при госрегистрации транспортного средства.
Льготы на юридические услуги
При обращении к нотариусу пенсионеры освобождены от уплаты госпошлины за составление заявлений на получение пенсий и пособий.
Кроме того, местные Советы депутатов имеют право полностью или частично освобождать граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе, пенсионеров по возрасту, от уплаты государственной пошлины при обращении в суд.
Также пожилым людям положена скидка в 50% на оплату некоторых юридических услуг. Поэтому при получении таких услуг, нужно обязательно интересоваться, полагается ли скидка.
Социальные услуги
Пенсионеры по возрасту, также могут рассчитывать на социальное обслуживание. Оно может быть разным: от оказания социальных услуг в домашних условиях (доставка пенсионерам воды, оказание им помощи в приеме пищи, услуг сиделки) и до оказания социальных услуг в условиях домов-интернатов для престарелых и инвалидов. Этими услугами можно воспользоваться как бесплатно, так и на платной основе.
Возрастные доплаты
В зависимости от возраста, пенсионеры получают следующие доплаты: +75% от минимальной зарплаты с 75 до 80 лет и +100% от минимальной зарплаты от 80 лет и старше. Но эта льгота действует только при условии, что пенсионер не работает.