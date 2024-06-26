Какие изменения ждут нотариат Беларуси в июле 2024: работа удаленно, взыскание долга и процентов, оплата нотариального тарифа

Расширен перечень бесспорных требований, для удовлетворения которых нотариус совершает исполнительную надпись, отметили в Минюсте. Исполнительная надпись — это основанное на законе предложение нотариуса о взыскании с должника, который по закону должен жить или находится в Беларуси, долга. И если раньше исполнительные надписи нотариусы составляли чаще всего о взыскании долгов за услуги ЖКХ, страховок, к фирмам, задолжавшим работникам, то теперь этот перечень включает 33 пункта. Так, например, можно стребовать таким образом долги у членов садоводческих товариществ, дачных, гаражных кооперативов, кооперативов, осуществляющих эксплуатацию стоянок, по просроченным более двух месяцев подряд взносам, а также пеню.