Какие изменения ждут нотариат Беларуси в июле 2024: работа удаленно, взыскание долга и процентов, оплата нотариального тарифа

В Закон «О нотариате и нотариальной деятельности» внесены изменения, вступят в силу они с 11 июля 2024. Нотариусам дано право работать с людьми и фирмами удаленно, но для этого нужна будет электронная подпись, Также вводятся новые тарифы. Уточнено и то, кто от уплат будет освобожден; взыскание процентов за пользование чужими деньгами также претерпит изменение.
Удаленная работа с нотариусом в Беларуси 2024
Как обычным людям, так и представителям компаний многие документы можно будет заверять у нотариуса, а действия совершить удаленно с 11 июля 2024. Для этого нотариусу понадобится 1 день при наличии всех документов.
Для совершения нотариальных действий в удаленном формате можно будет написать бумажное письмо или направить запрос через личный кабинет на сайте Белорусской нотариальной палаты. Но для такого взаимодействия с нотариусом нужна будет электронная цифровая подпись.
Без посещения нотариальной конторы можно будет удаленно обратиться, например, за выдачей свидетельства о праве на наследство (предполагается, что будет очень востребовано), за свидетельством о праве собственности супруга на долю в общем имуществе, за свидетельствованием верности перевода документов (подробнее здесь).
Минюст отметил, что концепция правовой политики, утвержденная указом президента № 196 от 28 июня 2023 года, предусматривает что в ближайшей перспективе около одной трети всех видов нотариальных действий нотариусы Беларуси смогут совершать удаленно. При этом сохраняется возможность лично прийти за совершением любого нотариального действия.
Взыскание долгов с помощью исполнительной надписи нотариуса
Расширен перечень бесспорных требований, для удовлетворения которых нотариус совершает исполнительную надпись, отметили в Минюсте. Исполнительная надпись — это основанное на законе предложение нотариуса о взыскании с должника, который по закону должен жить или находится в Беларуси, долга. И если раньше исполнительные надписи нотариусы составляли чаще всего о взыскании долгов за услуги ЖКХ, страховок, к фирмам, задолжавшим работникам, то теперь этот перечень включает 33 пункта. Так, например, можно стребовать таким образом долги у членов садоводческих товариществ, дачных, гаражных кооперативов, кооперативов, осуществляющих эксплуатацию стоянок, по просроченным более двух месяцев подряд взносам, а также пеню.
Взыскание процентов за пользование чужими деньгами
Среди изменений — новые подходы по взысканию процентов за пользование чужими деньгами. Минюст, например, отметил среди новых такие позиции как взыскание задолженности по арендной плате за нежилые помещения, по договорам проката, аренды движимого имущества, договорам купли-продажи, поставки, подряда, перевозки, если договор заключен между юрлицами или ИП, а также по лизинговым платежам.
Так, взыскание на основании исполнительной надписи процентов, размер которых согласно условиям договора превышает ставку рефинансирования Нацбанка, может быть осуществлен только, если должник письменно признает суммы таких процентов.
А вот если договором установлен размер процентов меньший либо равный ставке рефинансирования, либо вообще не установлен, письменное признание должником суммы процентов не требуется.
Такой подход, как считают в Минюсте, будет стимулировать стороны предусматривать в договорах меньший процент за пользование чужими денежными средствами, а также упростит процесс взыскания задолженности на основании исполнительной надписи, поскольку письменное признание должником размера процентов потребуется далеко не во всех случаях.
Кто в Беларуси освобождается от уплаты нотариального тарифа
Обновлен перечень взыскателей, освобождаемых от уплаты нотариального тарифа за совершение нотариальных действий, комментирует «Экономическая газета».
Например, работники, пытающиеся получить честно заработанное у своего недобросовестного нанимателя, будут освобождаться от уплаты нотариального тарифа за совершение исполнительных надписей о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты. Среди других, кто не будет платить, например, — воинские формирования, органы исполнения наказания, исполкомы.
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