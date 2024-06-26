Прокуратура потребовала расселить аварийный дом в Омске с износом в 75%

Он был построен в 1963 году.
Во время проведённой проверки выяснилось, что физический износ здания составляет 75%. А ограждающие и несущие конструкции двухэтажки находятся в аварийном состоянии.
Дом был признан аварийным в этом году, срок его расселения определён до 2030 года. Прокурор Центрального округа направил в суд исковое заявление о понуждении администрации Омска принять меры к незамедлительному расселению данного жилого дома.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, в настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении.