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Прокуратура потребовала расселить аварийный дом в Омске с износом в 75%

Прокуратура Центрального округа требует расселить многоквартирный дом № 14 на 27-й Северной.

Источник: РИА "Новости"

Он был построен в 1963 году.

Во время проведённой проверки выяснилось, что физический износ здания составляет 75%. А ограждающие и несущие конструкции двухэтажки находятся в аварийном состоянии.

Дом был признан аварийным в этом году, срок его расселения определён до 2030 года. Прокурор Центрального округа направил в суд исковое заявление о понуждении администрации Омска принять меры к незамедлительному расселению данного жилого дома.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, в настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении.

Прокуратура