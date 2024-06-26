Почему колеблется курс тенге: в Нацбанке назвали причины

«С другой стороны, при росте курса доллара имеется определенное негативное влияние на инфляцию через рост цен на импортные товары. Национальный банк осуществляет мониторинг за развитием ситуации на финансовом рынке, а также продолжает проведение политики по обеспечению стабильности цен и снижению инфляции до целевого уровня в 5 процентов в среднесрочной перспективе».