Почему колеблется курс тенге: в Нацбанке назвали причины

«Необходимо отметить, что колебания курса тенге подвержены сезонным факторам: в летние месяцы наблюдается рост спроса на иностранную валюту за счет зарубежного туризма, увеличения импорта, выплаты дивидендов компаниями. Кроме того, в июне в рамках осуществления трансферта в бюджет продажи из Национального фонда существенно снизились. В результате текущее ослабление национальной валюты преимущественно вызвано внутренними факторами».
В ответ на просьбу спрогнозировать дальнейшее изменение национальной валюты в Нацбанке сообщили, что динамика курса тенге не прогнозируется ни на каком горизонте. Тренд курса формируется под действием таких факторов, как цены на нефть, курсов валют стран — основных торговых партнеров, состоянием платежного баланса и других факторов. Курс тенге может быть подвержен краткосрочным колебаниям.
В регуляторе лишь отметили, что в дальнейшем курс тенге также будет формироваться в зависимости от рыночных условий.
По поводу влияния изменения курса тенге на экономику в Нацбанке сообщили, что курс валюты является важным фактором, и его динамика в сторону роста или снижения оказывает влияние на ключевые процессы. Так, снижение стоимости тенге по отношению к иностранной валюте способствует росту экспорта отечественных товаров.
«С другой стороны, при росте курса доллара имеется определенное негативное влияние на инфляцию через рост цен на импортные товары. Национальный банк осуществляет мониторинг за развитием ситуации на финансовом рынке, а также продолжает проведение политики по обеспечению стабильности цен и снижению инфляции до целевого уровня в 5 процентов в среднесрочной перспективе».