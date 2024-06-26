«Жители просят о включении в КРТ»: красноярская мэрия подвела итоги слушаний по новым правилам застройки

Напомним, комплексное развитие территорий предполагает строительство многоэтажных жилых домов. Застройщик в случае заключения контракта обязан не только построить дома, но и обеспечить социальную инфраструктуры, а именно построить школу, садик и прочее. В обмен на это на участках можно возводить дома с повышенным коэффициентом интенсивности жилой застройки. В прошлом году в городе его установили на уровне 1,3, или 13 тысяч квадратных метров на одном гектаре земли. Для КРТ этот коэффициент составляет 1,9, то есть можно построить 19 тысяч квадратных метров на гектаре.