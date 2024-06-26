«Жители просят о включении в КРТ»: красноярская мэрия подвела итоги слушаний по новым правилам застройки

Всего за время слушаний поступило 250 замечаний и предложений.
Как отметила руководитель управления архитектуры города, суть большинства поступивших предложений сводилась к тому, чтобы включить или исключить какую-либо территорию из зоны комплексного развития территории.
Так, в мэрии сказали, что среди предложений даже были просьбы включить какие-то территории в зону КРТ — например, на пересечении улиц Авиаторов и Октябрьской, на Свердловской.
«Причем необязательно речь шла именно о жилой застройке: к примеру, одна из инициатив касалась формирования технопарка или индустриального кластера вблизи мкрн Тихие Зори. Что касается исключения из КРТ, то самое большое количество таких предложений касалось Академгородка, также жители просили убрать из проекта конкретные дома, локальные участки. Управление архитектуры продолжит дорабатывать проект с учетом внесенных предложений», — пояснили в мэрии.
Напомним, комплексное развитие территорий предполагает строительство многоэтажных жилых домов. Застройщик в случае заключения контракта обязан не только построить дома, но и обеспечить социальную инфраструктуры, а именно построить школу, садик и прочее. В обмен на это на участках можно возводить дома с повышенным коэффициентом интенсивности жилой застройки. В прошлом году в городе его установили на уровне 1,3, или 13 тысяч квадратных метров на одном гектаре земли. Для КРТ этот коэффициент составляет 1,9, то есть можно построить 19 тысяч квадратных метров на гектаре.
В мэрии поясняют: по факту инвестор сможет осваивать только ту площадку, которая находится у него в собственности.
И если с формальной точки зрения охват территории под КРТ увеличивается до 7,7 тысячи га территории, то реально, по оценкам специалистов, под освоение попадёт примерно 2,2 тысячи га, около 6% площади Красноярска.
При этом застройщику в любом случае будет необходимо взять на себя ряд обязательств, которые публично закрепляются в договоре.
Для оценки возможности реализации проекта КРТ каждая площадка будет рассматриваться в индивидуальном порядке. И если решение будет принято, то в договоре прописывается размещение именно тех объектов, которые актуальны для конкретной территории.