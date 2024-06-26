В Казани за 73 млн рублей переселят 60 жителей аварийных домов

Финансирование программы составит более 73 млн рублей. Большая часть средств — свыше 59 млн — будет выделена из Фонда развития территорий. Еще 13,2 млн — из бюджета Татарстана, а 733 681 рубль — из бюджета Казани. Исполнителем основных мероприятий программы назначен исполком столицы РТ.
Средства направят на расселение помещений в четырех домах в Казани, признанных аварийными после 1 января 2017 года: — ул. Гаванская, д.75; — переулок Дружный, д. 28 и 34а; — ул. Юбилейная, д. 3.
Здания в переулке Дружный построены в 1980 году, по ул. Гаванской — в 1961-м, а последний дом — в 1962-м.
В описании текущего состояния жилфонда указано, что за I квартал 2024 года аварийными в Татарстане были признаны 160 многоквартирных домов. Общая расселяемая площадь помещений составляет более 79 тысяч квадратных метров, а число жителей составляет 5 488.