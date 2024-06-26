В Казани за 73 млн рублей переселят 60 жителей аварийных домов

В этом году в Казани планируют расселить 17 помещений в аварийных домах, в которых проживают 60 человек. Все они расположены в Казани, следует из проекта Республиканской адресной программы по переселению из аварийного жилищного фонда на 2024 год. В настоящее время документ находится на антикоррупционной экспертизе.