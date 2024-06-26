Больше фермерских хозяйств появится в Хабаровском крае

В Хабаровском крае начался прием заявок на грант «Агростартап» для начинающих фермеров. Максимальная сумма гранта выросла до семи миллионов рублей для животноводства и до пяти миллионов рублей для других направлений. Это часть национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«С 24 июня принимаются заявки на конкурс для начинающих фермеров. Новшество этого года — прием заявок через электронный портал. Центр компетенций АНО “КСФ” оказывает поддержку в подготовке и подаче заявки. Конкурс направлен на поддержку жителей, ведущих личные подсобные хозяйства и самозанятых. Участники могут реализовать свой проект и в дальнейшем принять участие в конкурсе на грант “Развитие семейных ферм” с максимальной суммой гранта в 30 миллионов рублей», — рассказала начальник отдела работ с малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса краевого минсельхоза Галина Подузова.
За последние пять лет 49 фермеров получили гранты на общую сумму 157 миллионов рублей, в результате чего производство тепличных овощей увеличилось в 1,8 раза. Фермеры планируют продолжать развивать и модернизировать свои хозяйства с помощью господдержки.