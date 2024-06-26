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Комплексный ремонт трамвайных путей провели на перекрестке Байкальской и Софьи Перовской в Иркутске

Иркутск, НИА-Байкал — В этом году в областном центре приводят в порядок улицу Байкальская на участке от Тимирязева до Советской.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Помимо обновления дорожного полотна и тротуаров организован комплексный ремонт трамвайных путей.

«Эти мероприятия реализовали сотрудники МУП “Иркутскгортранс” и подрядной организации. На промежутке общей протяженностью 215 метров одиночного пути от стрелки на улице Софьи Перовской до стрелки на Байкальской полностью заменили элементы кривого участка — балластный слой и рельсошпальную решетку. На прямом участке провели подъемочный ремонт, а также приварку электросоединений и шлифовку стыков», — рассказал заместитель директора предприятия по техническим вопросам Олег Лаповок.

В этом году на Байкальской обустроят более 2,5 тысячи метров бортового камня, ливневую канализацию, тактильную плитку, установят урны, скамейки, остановки, «лежачие полицейские», светофоры, дорожные знаки. Отремонтируют 7313 квадратных метров тротуара и 10609,3 квадратного метра покрытия проезжей части, заменят ограждения, восстановят лестницу, посадят деревья и кустарники.

«Работы на объекте идут в соответствии с графиком. В настоящее время готовность оценивается в 30%. Сейчас подрядчик устанавливает и бетонирует бордюры, продолжает демонтаж старого покрытия и элементов. Началось асфальтирование тротуаров, — отметил мэр Руслан Болотов. — Поручил всем подрядчикам, которые работают на центральных улицах, по возможности завершить работы раньше установленного срока, чтобы как можно скорее освободить пространство, улучшить пропускную способность и сделать город комфортнее для жителей».

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году отремонтируют 26 участков городских улиц, на большинстве из которых проведут комплексный ремонт.