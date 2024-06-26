Комплексный ремонт трамвайных путей провели на перекрестке Байкальской и Софьи Перовской в Иркутске

«Работы на объекте идут в соответствии с графиком. В настоящее время готовность оценивается в 30%. Сейчас подрядчик устанавливает и бетонирует бордюры, продолжает демонтаж старого покрытия и элементов. Началось асфальтирование тротуаров, — отметил мэр Руслан Болотов. — Поручил всем подрядчикам, которые работают на центральных улицах, по возможности завершить работы раньше установленного срока, чтобы как можно скорее освободить пространство, улучшить пропускную способность и сделать город комфортнее для жителей».