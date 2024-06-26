Какие зарплаты просят подростки в Казахстане

Что касается самих работодателей, то они не только идут на встречу подросткам, но и зачастую предлагают им гибкие условия труда и возможность совмещения работы с учебой. При этом все остаются «в плюсе» — молодежь находит работу, а работодатель заполняет вакансии в своей сфере.