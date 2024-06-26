Правительство выделило более Т1 млрд на восстановление электросетей в ЗКО

«Постановлением правительства РК свыше Т1,1 млрд выделено из чрезвычайного резерва на восстановление воздушных линий электропередачи в Западно-Казахстанской области после масштабных паводков», — говорится в сообщении в среду.
До 1 декабря акимат ЗКО должен будет отчитаться об использовании этих денег.
Восстановительные работы будут проведены на следующих участках:
1. Шалгай — Таловая в районе Байтерек;
2. Кентубек (Григорьевка) — Александровка в Бурлинском районе;
3. Чингирлау — Ащысай (Мырзагора) в Чингирлауском районе.
В Казахстане разрушено более 2,3 тыс. опор энергоснабжения, 54 км линий оборваны. По данным кабмина, на сегодня свыше 40% уже восстановлено, работа в летние месяцы будет активно продолжаться.