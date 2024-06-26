Сколько в Крыму будет стоить газ с 1 июля

«В Республике Крым повышение розничных цен с 1 июля 2024 года на услуги по газоснабжению природным газом населения составит 5,6%», — говорится в сообщении.
По информации предприятия, несмотря на рост тарифов, цены для населения в Крыму остались одними из самых доступных из всех субъектов Южного федерального округа — 6,36223 рублей за 1 кубометр.
Для населения республики действует единый тариф на газ, не зависимости от того, в каких целях используется газ и какие газовые приборы стоят в квартире или частном доме.
Если в доме установлен счетчик газа, то его объемы определяются по показаниям прибора учета. При его отсутствии объем потребления газа определяется в соответствии с нормативами его потребления:
— 11,3 куб. метра газа на человека в месяц — приготовление пищи,
— 16,6 куб. метра газа на человека в месяц — подогрев воды без централизованного горячего водоснабжения при наличии газового водонагревателя горячей воды,
— 5,3 куб. метра газа на человека в месяц — подогрев воды без централизованного горячего водоснабжения и без газового водонагревателя,
— 10,29 куб. метра газа на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период (7 месяцев) — на отопление жилых помещений.
«Чтобы получить размер платы за месяц, необходимо перемножить действующий тариф на газ, величину норматива и количество проживающих (либо квадратных метров площади, если речь идет об отоплении)», — объясняют в «Крымгазсети».
Отдельным категориям граждан, например, многодетным, ветеранам, участникам боевых действий, предоставляется компенсация расходов (льготы) на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств соответствующих бюджетов.
На предприятии поясняют, что повышение тарифов осуществляется в пределах установленного правительством РФ индекса изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в размере 9,8% в среднем по субъектам Российской Федерации.
«Индексация тарифов — традиционная, предусмотренная законом процедура, которая проводится в рамках ежегодной инфляции. Рост тарифов не может превышать инфляцию», — говорится в сообщении «Крымгазсетей».
Следующее повышение тарифов планируется через год — с 1 июля 2025 года.