Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 26 июня

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс покупки доллара в обменниках Алматы равен 466,34 тенге, продажи — 468,76 тенге. В обменниках Астаны американскую валюту покупают в среднем по 463,98 тенге, продают по 468,99 тенге.