Сколько иностранных граждан трудится в Казахстане

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы имеются следующие категории:
— 567 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория),
— 2 582 разрешения для руководителей структурных подразделений (вторая категория),
— основная часть привлеченной иностранной рабочей силы относится к третьей (специалисты) — их 5 512 человек,
— и четвертая категория (квалифицированные рабочие) — 602 человека.
Также на сезонные работы привлечены 1 790 человек, а в рамках корпоративного перевода — 2 884 человека.
На данный момент в Казахстане насчитывается 1 789 работодателей, использующих труд иностранных граждан. На них работают более 443,4 тысячи граждан Казахстана, что составляет 99,2% от общей численности работников.
По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства — 4 403 человек, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 1 817 человек, административное и вспомогательное обслуживание — 1 684 человек, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров — 1 387 человек, обрабатывающей промышленности — 1 275 человек.
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай — 3 938 человек, Узбекистан — 1 919, Индия — 1 145, Турция — 1 101 человек.
Отмечается, что министерством труда и социальной защиты населения РК, чтобы защитить внутренний рынок труда, ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц.