Сколько иностранных граждан трудится в Казахстане

Отмечается, что министерством труда и социальной защиты населения РК, чтобы защитить внутренний рынок труда, ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц.