Беларусь оказалась в лидерах по закупкам картофельных чипсов в России

Мировой экспорт чипсов в 2023 году достиг 1,11 млн тонн на $3,59 млрд. Больше всего их поставляют Нидерланды, Бельгия и США. Россия — на седьмом месте. По прогнозам, экспорт этих снеков из России к 2030 году может достичь 100 тыс. тонн.