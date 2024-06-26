Беларусь оказалась в лидерах по закупкам картофельных чипсов в России

На третьем месте по поставкам — Узбекистан с долей 9,7%.
По данным «Агроэкспорта», за четыре месяца с начала года поставки российских картофельных чипсов в натуральном выражении увеличились на 20% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
Чипсы — самый популярный сегмент рынка снеков. В 2023 году их потребление в мире составило 4,1 млн тонн на сумму $49,69 млрд. Объем по сравнению с предыдущим годом вырос на 1,3%.
Мировой экспорт чипсов в 2023 году достиг 1,11 млн тонн на $3,59 млрд. Больше всего их поставляют Нидерланды, Бельгия и США. Россия — на седьмом месте. По прогнозам, экспорт этих снеков из России к 2030 году может достичь 100 тыс. тонн.