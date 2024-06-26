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Беларусь оказалась в лидерах по закупкам картофельных чипсов в России

В этом году 32,7% поставок картофельных чипсов из России идут в Беларусь. Наша страна оказалась на втором месте после Казахстана. Экспорт из РФ в Казахстан составляет 36,5%, пишет «Интерфакс».

Источник: AP 2023

На третьем месте по поставкам — Узбекистан с долей 9,7%.

По данным «Агроэкспорта», за четыре месяца с начала года поставки российских картофельных чипсов в натуральном выражении увеличились на 20% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Чипсы — самый популярный сегмент рынка снеков. В 2023 году их потребление в мире составило 4,1 млн тонн на сумму $49,69 млрд. Объем по сравнению с предыдущим годом вырос на 1,3%.

Мировой экспорт чипсов в 2023 году достиг 1,11 млн тонн на $3,59 млрд. Больше всего их поставляют Нидерланды, Бельгия и США. Россия — на седьмом месте. По прогнозам, экспорт этих снеков из России к 2030 году может достичь 100 тыс. тонн.

экономика