Средняя зарплата минчан составила 2940 рублей, обогнав среднюю по стране на 33%. Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте Национального статистического комитета.
Сообщается, что средняя зарплата в Минске в мае была 2940,7 рубля. Вместе с тем номинальная начисленная средняя заработная плата в Беларуси в указанный месяц составила 2 219,2 рубля. Это значит, что зарплата в столице обогнала среднюю по стране на 33%, пишет агентство «Минск-Новости».
По информации Белстата, в мае 2024 года средняя заработная плата в Минской области оказалась 2254,4 рубля. В Гомельской области называется 2022,4 рубля. Что касается Брестской области, то там средняя зарплата в последний месяц весны составила 1945,6 рубля, а в Гродненской — 2008 рубля.
Сказано, что в Могилевской области средняя заработная плата в мае 2024 года оказалась 1860,3 рубля. В Витебской области указывается 1905,9 рубля.