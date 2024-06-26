Средняя зарплата минчан составила 2940 рублей, обогнав среднюю по стране на 33%

Сообщается, что средняя зарплата в Минске в мае была 2940,7 рубля. Вместе с тем номинальная начисленная средняя заработная плата в Беларуси в указанный месяц составила 2 219,2 рубля. Это значит, что зарплата в столице обогнала среднюю по стране на 33%, пишет агентство «Минск-Новости».