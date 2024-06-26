Мессенджер ICQ официально завершил работу

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Мессенджер ICQ, ранее — один из самых популярных сервисов коммуникации в России, завершил работу, сообщается на его сайте.
«Сервис завершил работу», — говорится в уведомлении. Его закрытие нынешний владелец VK анонсировал около месяца назад. В холдинге уточняли, что сфокусируются на развитии «VK Мессенджера» и на решениях для корпоративных пользователей на базе VK WorkSpace.
ICQ был создан израильской компанией Mirabilis в 1996 году и в «нулевых» стал одним из самых популярных средств общения в Рунете. В 2010 году после смены нескольких владельцев ICQ перешел к Mail.ru Group (прежнее название VK). В 2020 году компания решила обновить мессенджер, особенностью новой программы тогда стали искусственный интеллект, новый интерфейс и визуальный стиль.