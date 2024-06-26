Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мессенджер ICQ официально завершил работу

В VK намерены сфокусироваться на развитии «VK Мессенджера».

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Мессенджер ICQ, ранее — один из самых популярных сервисов коммуникации в России, завершил работу, сообщается на его сайте.

«Сервис завершил работу», — говорится в уведомлении. Его закрытие нынешний владелец VK анонсировал около месяца назад. В холдинге уточняли, что сфокусируются на развитии «VK Мессенджера» и на решениях для корпоративных пользователей на базе VK WorkSpace.

ICQ был создан израильской компанией Mirabilis в 1996 году и в «нулевых» стал одним из самых популярных средств общения в Рунете. В 2010 году после смены нескольких владельцев ICQ перешел к Mail.ru Group (прежнее название VK). В 2020 году компания решила обновить мессенджер, особенностью новой программы тогда стали искусственный интеллект, новый интерфейс и визуальный стиль.

технологии
связь
Интернет