С июля в Омской области увеличатся тарифы на услуги ЖКХ

Напомним, ранее в Омске опубликовали распоряжение областного Правительства об установлении минимальных размеров взноса за капремонт на 2025−2026 годы. Так, со следующего года собственникам жилья придётся оплачивать 12,76 рубля за каждый кв. м, в то время как в этом году минимальный град составляет 12,27 рубля за кв. м. В 2026 году собственникам придётся платить на 51 копейку больше — 13,27 рубля за кв. м.