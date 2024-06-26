С июля в Омской области увеличатся тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля омичам придётся платить больше за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Плата за свет, газ и воду в среднем вырастет на 12,6%, при этом федеральное правительство разрешило проиндексировать тарифы на 14%.
Тариф на холодную воду станет больше на 11−12,6%; Баллонный газ, отопление и вывоз мусора подорожают на 12,6%; За горячую воду придётся платить больше на 13,4%; Электроэнергия будет рассчитываться по дифференцированным тарифам. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Напомним, ранее в Омске опубликовали распоряжение областного Правительства об установлении минимальных размеров взноса за капремонт на 2025−2026 годы. Так, со следующего года собственникам жилья придётся оплачивать 12,76 рубля за каждый кв. м, в то время как в этом году минимальный град составляет 12,27 рубля за кв. м. В 2026 году собственникам придётся платить на 51 копейку больше — 13,27 рубля за кв. м.