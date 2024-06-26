11 ветхих домов снесут в Сарове по проекту КРТ

Ветхие дома, подлежащие сносу, расположены по улицам Менделеева, Кутузова и Озерной. После на этой территории появятся новостройки и жители 34 квартир улучшат свои жилищные условия. Кроме того, на территории новой жилой застройки построят детский сад на 125 мест и проведут инженерные сети. Также развитие получит улично-дорожная инфраструктура.