11 ветхих домов снесут в Сарове по проекту КРТ

В Сарове Нижегородской области по проекту комплексного развития территорий снесут 11 ветхих домов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Ветхие дома, подлежащие сносу, расположены по улицам Менделеева, Кутузова и Озерной. После на этой территории появятся новостройки и жители 34 квартир улучшат свои жилищные условия. Кроме того, на территории новой жилой застройки построят детский сад на 125 мест и проведут инженерные сети. Также развитие получит улично-дорожная инфраструктура.
— В Сарове высокий запрос на покупку жилья в новостройках, в том числе среди молодежи. С помощью реализации проекта КРТ в границах улиц Менделеева, Кутузова и Озерной мы сможем расселить жителей из ветхой застройки и пополнить рынок жилья Сарова новыми квадратными метрами, — отмечает глава Сарова Алексей Сафонов.
Напомним, 14-этажный недостроенный дом в переулке Гаражном Нижнего Новгорода планируют снести. В будущем на этом месте может быть построен современный жилой дом.