Запасы газа в ПХГ Европы превысили 75,5%

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) превысили 75,5%, но отстают от рекордных уровней 2020 года, когда ПХГ были более чем на 79%. Газ на бирже в Европе торгуется по цене около $380 за 1 тыс. куб. м. «Газпром» же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа».