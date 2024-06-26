Как в Крыму идет подготовка к отопительному сезону

«В самую жару мы готовимся к отопительному сезону. И сейчас самый пик подготовки. Меняются аварийные участки, теплоизоляция, параллельно с этим идет работа управляющих компаний по подготовке домов к отопительному сезону», — сказал Максим Новик.
По словам министра, подготовка к новому отопительному сезону начинается с последнего дня текущего, как только отключают теплоснабжение. Если погода теплая, то работы могут начать раньше, холодная — позже.
Он также напомнил, что в середине июня глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение проработать программу регулирования температурного режима в помещениях в зависимости от погодных условий.
«Это крайне важная тема. Учитывая крымский климат, когда в период отопительного сезона температура на улице может быть выше, чем в помещении, котельные топят по полной программе и мы видим открытые окна», — говорит министр ЖКХ РК.
По словам Максима Новика, регулировка температурного режима вполне возможна с учетом современных технологий, и ею будут заниматься. Она даст и экономию, и комфорт жителям.