Как строится самый длинный мост в Казахстане

Полностью завершено строительство временного технологического моста, который обеспечивает необходимые условия для выполнения дальнейших работ. На подъездной дороге выполнены работы по устройству земляного полотна и укладке дорожной одежды из песчано-гравийной смеси. Все необходимые материалы для последующих строительно-монтажных работ уже заготовлены. На участке организован двухсменный режим работы, задействовано более 200 человек.