Как строится самый длинный мост в Казахстане

Проект двухполосного автомобильного моста у села Куйган в Восточно-Казахстанской области имеет общую длину 1316 метров. Это строительство имеет стратегическое значение для региона, так как его успешное завершение существенно улучшит транспортную инфраструктуру Восточно-Казахстанской и Абайской областей.
Мост через Бухтарминское водохранилище обеспечит круглогодичное бесперебойное движение транспорта между Жарминским, Катон-Карагайским, Курчумским, Кокпектинским, Зайсанским и Алтайским районами Восточно-Казахстанской области.
Технические параметры проекта впечатляют. Общая протяжённость мостового перехода с автодорожными подходами составляет около 20 километров. На сегодняшний день завершены работы по возведению 18 из 21 опор основного моста, продолжается строительство конструкций на оставшихся трёх опорах.
Объект оснащён причалом и временными строительными площадками для изготовления комплектующих деталей, подведены инженерные сети. Строительство моста ведётся одновременно с двух сторон — с левого и правого берегов, что позволяет ускорить процесс.
Полностью завершено строительство временного технологического моста, который обеспечивает необходимые условия для выполнения дальнейших работ. На подъездной дороге выполнены работы по устройству земляного полотна и укладке дорожной одежды из песчано-гравийной смеси. Все необходимые материалы для последующих строительно-монтажных работ уже заготовлены. На участке организован двухсменный режим работы, задействовано более 200 человек.
Проект строительства моста через Бухтарминское водохранилище продвигается по плану и обещает стать важным элементом транспортной сети Казахстана.