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В Краснодаре тарифы на питьевую воду резко увеличатся с наступлением июля

В Краснодаре увеличились тарифы на воду с 1 июля текущего года. МУП ВКХ города «Водоканал», объявило о намечающемся росте цен как на питьевую воду, так и на водоотведение, а также транспортировку сточных вод.

Источник: Тарифы – МУП ВКХ город Краснодар "Водоканал"

По новым тарифам, цена за кубометр питьевой воды возрастет на 64,3%, достигнув отметки в 43,69 рублей, 52,43 рубля с учетом НДС, в то время как стоимость водоотведения вырастет на 74,7%, достигнув 60,11 рублей или 72,13 рубля с НДС. Однако самым значительным увеличением стоимости оказалась транспортировка сточных вод, которая увеличится на целых 280%, достигнув 54,24 рубля за кубометр. Согласно новым планам, льготные тарифы увеличатся на 14,47% как для питьевой воды с 28,26 до 32,35 рублей, так и для водоотведения с 22,38 до 25,62 рублей.