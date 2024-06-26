В Краснодаре тарифы на питьевую воду резко увеличатся с наступлением июля

По новым тарифам, цена за кубометр питьевой воды возрастет на 64,3%, достигнув отметки в 43,69 рублей, 52,43 рубля с учетом НДС, в то время как стоимость водоотведения вырастет на 74,7%, достигнув 60,11 рублей или 72,13 рубля с НДС. Однако самым значительным увеличением стоимости оказалась транспортировка сточных вод, которая увеличится на целых 280%, достигнув 54,24 рубля за кубометр. Согласно новым планам, льготные тарифы увеличатся на 14,47% как для питьевой воды с 28,26 до 32,35 рублей, так и для водоотведения с 22,38 до 25,62 рублей.