Новосибирская компания подала в суд на HeadHunter

В начале мая представители направили иск к самой HeadHunter с требованием удалить с hh.ru ссылку на отзывы о себе с Dream Job. Об этом свидетельствуют данные из картотеки арбитражных дел. Сейчас в отношении компании написан только один отзыв. Рейтинг на сайте Dream Job составляет 4,7 из 5.