Новосибирская компания подала в суд на HeadHunter

Новосибирская компания «Микросан» подала в суд на HeadHunter. Причиной стали негативные отзывы в отношении работодателя на сайте.
Организация занимается поставкой электронных компонентов. В конце марта 2024 года она подала иск на принадлежащий HeadHunter сервис отзывов о работодателе Dream Job «о защите исключительных прав на товарный знак».
В начале мая представители направили иск к самой HeadHunter с требованием удалить с hh.ru ссылку на отзывы о себе с Dream Job. Об этом свидетельствуют данные из картотеки арбитражных дел. Сейчас в отношении компании написан только один отзыв. Рейтинг на сайте Dream Job составляет 4,7 из 5.