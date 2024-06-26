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Новосибирская компания подала в суд на HeadHunter

Причиной стали негативные отзывы в отношении работодателя.

Источник: AP 2023

Новосибирская компания «Микросан» подала в суд на HeadHunter. Причиной стали негативные отзывы в отношении работодателя на сайте.

Организация занимается поставкой электронных компонентов. В конце марта 2024 года она подала иск на принадлежащий HeadHunter сервис отзывов о работодателе Dream Job «о защите исключительных прав на товарный знак».

В начале мая представители направили иск к самой HeadHunter с требованием удалить с hh.ru ссылку на отзывы о себе с Dream Job. Об этом свидетельствуют данные из картотеки арбитражных дел. Сейчас в отношении компании написан только один отзыв. Рейтинг на сайте Dream Job составляет 4,7 из 5.