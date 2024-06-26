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В Москве к концу года завершат строительство восьми станций метро

Загрутдинов: в Москве к концу года завершат строительство восьми станций метро.

Источник: Недвижимость РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Недвижимость. В Москве к концу года должны сдать восемь новых станций метро, сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«До конца 2024 года мэром поставлена задача ввести восемь станций метро», — сказал он.

Как уточнил Загрутдинов, речь идет о станциях «Новаторская», «Генерала Тюленева», «Университет дружбы народов», «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская», «Коммунарка» Троицкой линии метрополитена, а также «Потапово» Сокольнической линии.

По его словам, всего сейчас в столице в активной стадии строительства находится 16 станций метро: 11 на Троицкой линии, три — на Рублёво-Архангельской, одна — на Сокольнической и одна — Кольцевой.

Строительство центрального участка Троицкой линии от «Новаторской» до «ЗИЛа» планируется закончить в 2025 году, добавил руководитель департамента.

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