Экономия по торгам в Нижегородской области составила в мае 176,3 млн рублей

В мае ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» провело 176 процедур торгов на 6,6 млрд рублей. Средства были сэкономлены на выполнении работ по капремонту социально-значимых учреждений (96,1 млн рублей), по ремонту автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры (33,1 млн рублей), на поставку агропромышленной беспилотной авиационной системы (10,6 млн рублей). На один состоявшийся лот подано в среднем 3,8 заявки участников.