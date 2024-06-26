Экономия по торгам в Нижегородской области составила в мае 176,3 млн рублей

Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила в мае 2024 года 176,3 млн рублей. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона.
В мае ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» провело 176 процедур торгов на 6,6 млрд рублей. Средства были сэкономлены на выполнении работ по капремонту социально-значимых учреждений (96,1 млн рублей), по ремонту автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры (33,1 млн рублей), на поставку агропромышленной беспилотной авиационной системы (10,6 млн рублей). На один состоявшийся лот подано в среднем 3,8 заявки участников.
Всего в январе-мае 2024 года экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила 671,2 млн рублей. С начала года ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» провело 546 процедур торгов на 21,3 млрд рублей. На один состоявшийся лот подано в среднем 4,6 заявки участников.