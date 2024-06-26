Названы сроки запуска обхода Адлера в составе новой трассы Джубга — Сочи

В мэрии отметили, что пик летнего курортного сезона наблюдается наибольшая загрузка на улично-дорожной сети Сочи, особенно на федеральной автомобильной дороге А-147 на участке от Кудепсты до железнодорожного вокзала Адлера, а также от Молдовки до аэропорта. В направлении адлерского вокзала количество транспорта превышает нормативно-пропускную способность автомобильной дороги и составляет более 50 000 в сутки. Обход Адлера, а также ряд мероприятий по организации дорожного движения на существующей дороге поможет разгрузить эти участки.



По словам исполняющего обязанности главы Сочи Андрея Прошунина, этот вопрос первоочередной для города. Реализация проекта строительства альтернативной магистрали в обход Адлера позволит увеличить пропускную способности местных, региональных и федеральных дорог.



Администрация Сочи находится в четком взаимодействии с госкомпанией «Автодор», действует межведомственная рабочая группа. Все поручения заместителя Председателя Правительства России Марата Шакирзяновича Хуснуллина выполняются в соответствии с разработанной дорожной картой.



Реализацию проекта строительства автомобильной дороги федерального значения от М-4 «Дон» до города Сочи включая обход Адлера, осуществляет ГК «Автодор». Разрешение на строительство планируется получить к августу. В то же время все необходимые работы, которые можно осуществлять без специального разрешения, ведутся. В частности, организуется строительная площадка в селе Высоком. Она занимает площадь около полутора гектаров. Здесь разместится строительный городок, будет организован склад материалов. Отсюда же стартует тоннелепроходческий механизированный комплекс. Соглашение с производителями уже заключено, в первом квартале следующего года планируется доставка спецтехники в Сочи. Заблаговременно прорабатываются вопросы логистики совместно с морскими портами курорта и Имеретинской низменности.



Существующая эстакада будет расширяться, потребуется оборудовать дополнительные разворотные элементы. Протяженность обхода Адлера составит порядка 10 километров. Его запуск запланирован на 4 квартал 2026 года.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что начались работы по строительству обхода Адлера, который станет участком новой трассы «Джубга-Сочи». Ожидается, что новая трасса сократит время в пути автомобилистам до 1,5−2 часов. Запуск новой трассы существенно снизит аварийность и смертность на дорогах.