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Жители Перми через суд добились сноса нелегальной автостоянки во дворе дома

Компания-производитель лекарств обустроила на придомовой территории стоянку для служебного транспорта.

Источник: AP 2023

Жители одного из домов в Мотовилихинском районе Перми через суд добились сноса автостоянки, которую во дворе жилого дома оградила компания — производитель лекарственных препаратов. Об этом сообщает ГУФССП России по Пермскому краю.

По данным ведомства, между жильцами дома по адресу улица Уральская, 113 и компанией ООО «ПермьМедГаз» завязался спор по вопросу о придомовой территории. Пермяки долгое время не могли пользоваться землей возле дома, так как ее бетонной стеной оградила компания, обустроив там стоянку для служебного транспорта.

«ООО “ПермьМедГаз” обязано демонтировать установленное ограждение и освободить часть незаконно занятого земельного участка от расположенных на нем металлических строений, автотранспорта и иного имущества» — установили в Арбитражном суде Пермского края.

Руководство компании в срок освободило землю, предоставив жильцам беспрепятственный доступ к их территории.