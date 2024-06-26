Жители Перми через суд добились сноса нелегальной автостоянки во дворе дома

По данным ведомства, между жильцами дома по адресу улица Уральская, 113 и компанией ООО «ПермьМедГаз» завязался спор по вопросу о придомовой территории. Пермяки долгое время не могли пользоваться землей возле дома, так как ее бетонной стеной оградила компания, обустроив там стоянку для служебного транспорта.