Стоимость билета на проезд по ВСМ Москва-Петербург озвучат в 2027 году

Стоимость проезда по высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом назовут не ранее, чем за год до окончания строительства. А так как работы планируют завершить в 2028 году, то получается, что цена билета станет известна только в 2027-м. Об этом рассказала первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова в интервью ТАСС.