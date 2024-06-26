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Стоимость билета на проезд по ВСМ Москва-Петербург озвучат в 2027 году

Минфин назвал условия формирования цены на проезд по ВСМ между Москвой и Петербургом.

Источник: Комсомольская правда

Стоимость проезда по высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом назовут не ранее, чем за год до окончания строительства. А так как работы планируют завершить в 2028 году, то получается, что цена билета станет известна только в 2027-м. Об этом рассказала первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова в интервью ТАСС.

— Стоимость проезда за год до запуска проекта. Она будет зависеть от экономических факторов на тот момент, в том числе от уровня инфляции, а также стоимости проезда на других видах транспорта, сопоставимых по времени и пользователям, — отметила она.

Добавим, что ранее озвучивались разные суммы на поездку. Например, в ноябре прошлого года стоимость билета оценивалась в 5 тысяч рублей, а уже в 2024-м — в 7,7 тысячи рублей. При этом оба раза это была ориентировочная цена.

строительство