Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский Минсельхоз прокомментировал повышение цен на зерно и муку

Дефицита хлеба в регионе не прогнозируется.

Повышение цен на зерновые культуры и, как следствие, повышение отпускных цен на муку наблюдается в Нижегородской области, как и на всей территории Российской Федерации, сообщили в министерство сельского хозяйства региона.

Согласно данным оперативного мониторинга, с начала в Нижегородской области мая отмечено повышение закупочных цен на зерно и отпускных цен на муку.

«Однако дефицита хлеба в регионе не прогнозируется, — говорится в сообщении. — В Нижегородской области действует около 30 хлебозаводов, и их мощности вполне достаточно для удовлетворения потребностей в хлебобулочных изделиях».

Напомним, что в прошлом году в Нижегородской области собрали рекордный урожай зерна.

сельское хозяйство