Нижегородский Минсельхоз прокомментировал повышение цен на зерно и муку

Повышение цен на зерновые культуры и, как следствие, повышение отпускных цен на муку наблюдается в Нижегородской области, как и на всей территории Российской Федерации, сообщили в министерство сельского хозяйства региона.
Согласно данным оперативного мониторинга, с начала в Нижегородской области мая отмечено повышение закупочных цен на зерно и отпускных цен на муку.
«Однако дефицита хлеба в регионе не прогнозируется, — говорится в сообщении. — В Нижегородской области действует около 30 хлебозаводов, и их мощности вполне достаточно для удовлетворения потребностей в хлебобулочных изделиях».
Напомним, что в прошлом году в Нижегородской области собрали рекордный урожай зерна.