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Ставки по кредитам для физлиц снизились в Казахстане

Как изменились ставки по банковским кредитам физических и юридических лиц по итогам мая, в материале Zakon.kz.

Источник: Freepik

В мае средневзвешенная ставка по тенговым кредитам физлиц и ИП составила 20,4%, снизившись на 0,4 процентных пункта (п.п) за месяц, сообщают в Первом Кредитном Бюро (ПКБ).

«Из займов разной срочности самый низкий уровень отмечается в сегменте от 3 месяцев до года (19,6%), а самый высокий в кредитах до 1 месяца (34,7%)», — указано в обзоре.

Средневзвешенная ставка по тенговым кредитам компаний составила в мае 18,1%, прибавив 0,2 п.п к апрелю. В Бюро напомнили, что в предыдущий месяц наблюдался небольшой рост, прервавший семимесячную серию снижения.

Добавим, что в годовом выражении ставка по кредитам для физлиц все же выросла. Так, по итогам мая 2023 года ставка по кредитам в нацвалюте составляла 19,8%. При этом ставка по самым дорогим кредитам сроком до месяца составляла 28,7%, по наиболее дешевым (от трех месяцев до года) — 16,1%.

В ПКБ также сравнили ставки по депозитам. Средневзвешенная ставка для физлиц и ИП по вкладам в тенге немного снизилась — на 0,1 п.п. к апрельскому уровню до 13,6%. В сегменте депозитов от 1 до 3 месяцев ставка, напротив, выросла до 15,3%, что стало самым высоким уровнем с ноября 2023 года.

В сегменте юрлиц средневзвешенная ставка по вкладам в тенге осталась на апрельском уровне — 13,7%. Самый выгодный вариант по срокам — депозиты до 1 месяца — 13,7%.

экономика