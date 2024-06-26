Ставки по кредитам для физлиц снизились в Казахстане

«Из займов разной срочности самый низкий уровень отмечается в сегменте от 3 месяцев до года (19,6%), а самый высокий в кредитах до 1 месяца (34,7%)», — указано в обзоре.

Добавим, что в годовом выражении ставка по кредитам для физлиц все же выросла. Так, по итогам мая 2023 года ставка по кредитам в нацвалюте составляла 19,8%. При этом ставка по самым дорогим кредитам сроком до месяца составляла 28,7%, по наиболее дешевым (от трех месяцев до года) — 16,1%.