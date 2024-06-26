Ставки по кредитам для физлиц снизились в Казахстане

В мае средневзвешенная ставка по тенговым кредитам физлиц и ИП составила 20,4%, снизившись на 0,4 процентных пункта (п.п) за месяц, сообщают в Первом Кредитном Бюро (ПКБ).
Средневзвешенная ставка по тенговым кредитам компаний составила в мае 18,1%, прибавив 0,2 п.п к апрелю. В Бюро напомнили, что в предыдущий месяц наблюдался небольшой рост, прервавший семимесячную серию снижения.
В ПКБ также сравнили ставки по депозитам. Средневзвешенная ставка для физлиц и ИП по вкладам в тенге немного снизилась — на 0,1 п.п. к апрельскому уровню до 13,6%. В сегменте депозитов от 1 до 3 месяцев ставка, напротив, выросла до 15,3%, что стало самым высоким уровнем с ноября 2023 года.
В сегменте юрлиц средневзвешенная ставка по вкладам в тенге осталась на апрельском уровне — 13,7%. Самый выгодный вариант по срокам — депозиты до 1 месяца — 13,7%.