Могут ли снизить пенсионный возраст до 55 лет в Казахстане

«Мы уже в законодательстве предусмотрели с 61 года, уже установили. Если поступит такая петиция, конечно, в установленном порядке рассмотрим. Но мы сегодня большую часть пенсий получаем не от государства, а от наших пенсионных активов, которые мы сформировали. Поэтому нам нужно понять, если мы сегодня выйдем в 55 лет, сможем ли мы адекватную пенсию получать. Хотя сегодня в законодательстве есть ранние выходы на пенсию: в 53 года, в 55 лет, в зависимости от пенсионных накоплений».
Речь идет о пенсионном аннуитете..
«Если исходить из расчетов, которые мы видим по международной практике, если человек регулярно участвует 35 лет, регулярно отчислял, то пенсия у него составляет не менее 60% от самого пенсионного фонда. Это мир уже доказал. Поэтому нам нужно своевременно отчислять. Мы очень часто, когда говорим: “Давайте мы выйдем раньше (на пенсию — прим. ред.)”, мы думаем, что государство будет платить. Государство сегодня платит базовую пенсию от отчислений, в зависимости от участия в пенсионной системе, не зависимо от отчислений, и солидарную пенсию».