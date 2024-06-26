Бюджет Нижнего Новгорода увеличен более чем на 500 миллионов рублей

«Увеличили городской бюджет более чем на полмиллиарда. Годовые доходы превысили планку в 80 млрд рублей. Для сравнения, пять лет назад этот показатель немного превышал 32,5 миллиарда. Деньги направим на оснащение объектов метрополитена системой видеонаблюдения с распознаванием лиц, а также на ремонт фасадов домов по улице Совнаркомовской. Увеличили и плановый бюджет на 2 года вперед в общей сложности на 645 миллионов. Эти средства также вложим в системы наблюдения в метро», — написал он.