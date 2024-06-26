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В литовской Клайпеде открылся торговый дом Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В портовом городе Клайпеда открылся второй торговый дом Узбекистана в Литве, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Reuters

Новый торговый дом Узбекистана в Прибалтике на практике поможет бизнесменам наладить сотрудничество с крупными производственно-промышленными предприятиями Литвы, увеличить экспорт национальной продукции и привлечь инвесторов в Узбекистан. Отметим, что в рамках церемонии открытия уже были подписаны экспортные контракты на 10,1 миллиона долларов.

«В Литве рассматривают Узбекистан как одну из ключевых стран региона и заинтересованы в дальнейшем развитии торгово-экономических отношений. Открытие торгового дома послужит дальнейшему увеличению объемов торговли Узбекистана не только с Литвой, но и другими европейскими странами», — подчеркнул на церемонии открытия председатель комитета Сейма Литвы по экономическим вопросам Казис Старкявичюс.

Учредителями торгового дома стали Торгово-промышленная палата Узбекистана и литовская компания «Узтерминал», которая расположена в Клайпедском государственном порту на территории крупнейшей литовской логистической и стивидорной компании «ВЕГА». Сегодня через этот порт, годовая пропускная способность которого составляет 70 миллионов тонн, грузы отправляются во все страны мира морским и наземным путем.

экономика
торговля