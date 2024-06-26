В литовской Клайпеде открылся торговый дом Узбекистана

Учредителями торгового дома стали Торгово-промышленная палата Узбекистана и литовская компания «Узтерминал», которая расположена в Клайпедском государственном порту на территории крупнейшей литовской логистической и стивидорной компании «ВЕГА». Сегодня через этот порт, годовая пропускная способность которого составляет 70 миллионов тонн, грузы отправляются во все страны мира морским и наземным путем.