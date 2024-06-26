Первый этап создания «Западной хорды» в Ростовской области завершат в 2024 году

Первый этап строительства «Западной хорды» в Ростовской области планируют завершить уже в 2024 году. Об этом в ходе встречи с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным сообщил губернатор Василий Голубев.
Также беседа коснулась финансовой модели реализации второго участка «Западной хорды» с привлечением концессионеров и средств инфраструктурного бюджетного кредита.
Кроме этого, глава донского региона указал на необходимость дополнительных работ на дорогах, составляющих Ростовское транспортное кольцо. Предполагается обновление нескольких отрезков пути общей протяженностью 14 км.
Напомним, «Западная хорда» — заключительный участок Ростовского транспортного кольца. Ранее сообщалось, что проект создания новой проезжей части предполагает возведение четырех развязок и пяти путепроводов. Общая длина хорды составит 12,25 км.