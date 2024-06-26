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МАРТ пояснил, почему не во всех магазинах Беларуси есть социальная скидка

МАРТ объяснил, в каких магазинах Беларуси не предоставят социальную скидку на продукты.

Источник: Комсомольская правда

МАРТ и торговые сети продлили на ближайшие три месяца, с июля по сентябрь 2024, соглашение о предоставлении пенсионерами, многодетными, инвалидами в Беларуси социальной 10% скидки на продукты первой необходимости, которые покупаются каждый день (здесь об этом подробнее).

Первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец, характеризуя эту скидочную программу, которая идет уже третий год, отметил, что отзывы о ней в основном положительные, люди довольны. Но есть и вопросы, которые связаны с тем, что не во всех магазинах есть техническая возможность предоставлять соцскидку.

«Действительно, есть определенные технические ограничения, торговые сети над этим работают и предоставляют скидку в тех объектах, где есть эта возможность», — отметил Иван Вежновец.

экономика
торговля