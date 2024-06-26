МАРТ пояснил, почему не во всех магазинах Беларуси есть социальная скидка

Первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец, характеризуя эту скидочную программу, которая идет уже третий год, отметил, что отзывы о ней в основном положительные, люди довольны. Но есть и вопросы, которые связаны с тем, что не во всех магазинах есть техническая возможность предоставлять соцскидку.