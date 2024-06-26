Рекордный рост тарифов на коммуналку и дорогой паспорт: семь нововведений, которые изменят жизнь новосибирцев с 1 июля

За нарушение запрета малая компания может получить штраф от 25 до 150 тысяч рублей, крупная — от 50 до 300 тысяч рублей. Вся немаркированная продукция в этом случае конфисковывается. Тем не менее, оставшиеся запасы немаркированной одежды разрешается хранить на складе (но не продавать) еще три месяца (до 1 октября) — за этот срок можно промаркировать их для последующей реализации.