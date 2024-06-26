Собянин рассказал о прорывных разработках, созданных в ОЭЗ «Технополис “Москва”»

Ранее сообщалось, что резиденты и компании — арендаторы ОЭЗ «Технополис “Москва”» вложили в развитие высокотехнологичных производств более 184 миллиардов рублей и сформировали свыше 18 тысяч новых рабочих мест. Рекордный рост по экономическим показателям зафиксирован у производителей товаров для здравоохранения. Всего в ОЭЗ работают свыше 200 предприятий, из которых у более 100 есть статус резидента.