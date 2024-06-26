Собянин рассказал о прорывных разработках, созданных в ОЭЗ «Технополис “Москва”»

Мэр подчеркнул, что многие из разработок не имеют аналогов в России или мире. В качестве примера он привел аппарат для очищения крови при почечной недостаточности и вспомогательное оборудование.
Также одна компания, продолжил Собянин, изготовила оптические мультиплексоры для высокой передачи данных. Устройства могут использоваться в мобильной и интернет-связи, телекоммуникациях и системах наблюдения. Другая инновационная разработка — технология для маркировки радиоэлектронных товаров. Как отметил градоначальник, она поможет бороться с контрафактной продукцией.
По словам мэра, высокотехнологичные изделия ОЭЗ «Технололис “Москва”» с каждым годом становятся популярнее за счет инновационности предприятий, локализации их производств в одном месте и способности эффективно замещать импортные аналоги.
Ранее сообщалось, что резиденты и компании — арендаторы ОЭЗ «Технополис “Москва”» вложили в развитие высокотехнологичных производств более 184 миллиардов рублей и сформировали свыше 18 тысяч новых рабочих мест. Рекордный рост по экономическим показателям зафиксирован у производителей товаров для здравоохранения. Всего в ОЭЗ работают свыше 200 предприятий, из которых у более 100 есть статус резидента.