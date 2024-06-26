В Волгоградской области с 1 июля изменятся розничные цены на газ

Если газ расходуется для приготовления еды, размер платежа на одного человека по нормативу (при отсутствии приборов учета) составит 129,15 рубля, что на 9,17%, или 10,85 рубля, превышает действующую стоимость.
Подорожание ресурса коснется и тех жителей, которые используют газ для отопления жилых помещений. По нормативу платеж за 1 квадратный метр увеличится на 5,28 рубля, или 10,29%.
В том случае, если квартира или дом оборудованы счетчиками, сумма платежа рассчитывается исходя из фактического объема потребленного газа, а также направления использования голубого топлива.