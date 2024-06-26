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Какие специалисты востребованы в Казахстане

В стране начался прием документов в организации технического и профессионального образования. В новом учебном году по государственному образовательному заказу планируется принять 145 тысяч абитуриентов, это на 10 тысяч человек больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба Минпросвещения РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Источник: travel-marketing.ru

«Государственный образовательный заказ увеличен по техническим специальностям: геология, машиностроение, энергетика, IT, металлургия, транспорт и др. Вместе с тем, вот уже третий год абитуриентов колледжей принимают и по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства. Ежегодно по 10 тысяч студентов, что позволит выпускать специалистов по запросам рынка труда».

говорится в сообщении.

Кроме того, в Минпросвещения добавили, что с этого года будет увеличен и расширен перечень квот для приема в колледжи:

  • для лиц с инвалидностью I или II группы, с инвалидностью с детства;
  • для детей с инвалидностью и для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью I или II группы;
  • для граждан Республики Казахстан, выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву.

экономика
занятость