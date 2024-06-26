Какие специалисты востребованы в Казахстане

В стране начался прием документов в организации технического и профессионального образования. В новом учебном году по государственному образовательному заказу планируется принять 145 тысяч абитуриентов, это на 10 тысяч человек больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба Минпросвещения РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.