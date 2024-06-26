Калининградские фермеры приступят к сбору урожая картофеля в начале июля

Ранее власти сообщали, что Калининградская область полностью обеспечивает себя картофелем. В промышленных масштабах засеяно более 2,8 тысяч гектаров на территории региона. В 2023 году калининградские аграрии собрали 68,6 тысяч тонн картофеля. По сравнению с 2022 годом показатель вырос на 5500 тонн.