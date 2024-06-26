Калининградские фермеры приступят к сбору урожая картофеля в начале июля

Местные фермеры начнут собирать урожай картофеля в июле. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал глава КФХ «Калина» Денис Чечулин.
«Первого июля начнём копать картофель. Морковь, я думаю, первого августа. Как начнём копать — сразу начнём продавать», — рассказал аграрий.
Сейчас в магазинах продают остатки прошлогоднего урожая. Во многих сетях есть только молодой картофель, который завозят из других регионов и стран. Стоимость килограмма составляет около ста рублей.
КФХ «Калина» — один из крупнейших производителей сельхозпродукции в регионе. На сегодняшний день предприятие выращивает пшеницу, рапс, морковь, картофель и тмин. Площадь посадок составляет 5600 гектаров.
Ранее власти сообщали, что Калининградская область полностью обеспечивает себя картофелем. В промышленных масштабах засеяно более 2,8 тысяч гектаров на территории региона. В 2023 году калининградские аграрии собрали 68,6 тысяч тонн картофеля. По сравнению с 2022 годом показатель вырос на 5500 тонн.