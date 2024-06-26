В Москве сообщили о старте нового проекта по развитию карьеры

Ракова уточнила, что фургон проедет по всем популярным локациям города и «даст возможность выбрать свой профессиональный трек каждому, кто сейчас в поиске работы, кто задумывается о смене профессии, а также тем, кому только предстоит сделать выбор профессионального пути». В качестве отправной точки выбран Парк Горького. Там 28 июня московские школьники будут праздновать выпускной.