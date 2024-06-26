Сбер выведет из обращения устаревшие карты в июле

Сбер обновляет линейку своих дебетовых карт.
Как сообщили в пресс-службе банка, это необходимо, чтобы обеспечить высокое качество банковского сервиса.
В июле банк выводит из обращения карты Maestro, Virtual и ПРО100.
Карты ПРО100 перестали выпускаться банком с 2016 года, карты Maestro и Virtual — с 2017 года.
При этом зачисления и переводы на счета карт Maestro, Virtual и ПРО100 продолжат работать. Но оплатить покупки и снять наличные в банкоматах по истечению июля уже не получится. Банк просит владельцев таких карт заблаговременно перейти на современную СберКарту МИР.
«В крупных городах клиентам будет доступна бесплатная курьерская доставка. Держателям карт будет направлена персональная коммуникация с описанием условий обслуживания», — отмечается в сообщении.