Сбер выведет из обращения устаревшие карты в июле

При этом зачисления и переводы на счета карт Maestro, Virtual и ПРО100 продолжат работать. Но оплатить покупки и снять наличные в банкоматах по истечению июля уже не получится. Банк просит владельцев таких карт заблаговременно перейти на современную СберКарту МИР.