В Крыму вырастут тарифы на воду

В Крыму с 1 июля 2024 года повысятся тарифы на водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Вода Крыма».
Для населения стоимость кубометра воды, как и кубометра стоков, составит 41,75 рубля. При этом для абонентов Симферополя и Симферопольского района тариф установят на уровне 24,25 рубля за кубометр.
С обновленными тарифами для бюджетных организаций и остальных категорий потребителей можно ознакомиться на сайте «Воды Крыма».
Ранее сообщалось, что с 1 июля в республике повысятся тарифы и на другие на жилищно-коммунальные услуги. Так, рост цен на электроэнергию составит до 9 процентов, на газ — до 5,6 процента, на холодную воду — до 12,8 процента. Отопление и обращение с ТКО подорожают на 12,8 процента, а сжиженный газ для бытовых нужд — на 7,2 процента.