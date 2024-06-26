В Крыму вырастут тарифы на воду

Ранее сообщалось, что с 1 июля в республике повысятся тарифы и на другие на жилищно-коммунальные услуги. Так, рост цен на электроэнергию составит до 9 процентов, на газ — до 5,6 процента, на холодную воду — до 12,8 процента. Отопление и обращение с ТКО подорожают на 12,8 процента, а сжиженный газ для бытовых нужд — на 7,2 процента.